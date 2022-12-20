Найчастіше при ДТП, якщо зіткнення транспортних засобів нікому не завдало тілесних пошкоджень (середньої тяжкості або тяжких), передбачають адміністративну відповідальність (ст.124 КУпАП).

Який штраф за ДТП без постраждалих в Україні – читайте в матеріалі.

Штраф за ДТП без постраждалих в Україні

Якщо учасники дорожнього руху порушили правила, що спричинило пошкодження дороги, машин, вулиць і т.д, то накладається штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 грн.

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Як альтернатива штрафу – позбавлення права керування транспортом від пів року до року.

Поліція на місці скоєння фіксує обставини, складає схему ДТП, опитує свідків, учасників ДТП, пише протоколи. Рішення про те, чи винна особа, приймає та виносить суд.

На схемі, при цьому, зображують об’єкти:

дорогу, де сталася ДТП;

номери транспортних засобів, інформацію про те, як вони були розміщені під час ДТП;

сліди гальмового шляху.

Що потрібно робити після ДТП