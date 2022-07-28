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Штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю: скільки доведеться заплатити

28 Липня 2022, 16:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Штраф за паркування на місці для людей з інвалідністю: скільки доведеться заплатити
Джерело: Depositphotos

Через свою необачність водії часто паркують свої автівки у неправильних місцях. Насправді, така неуважність може спустошити ваш гаманець на кілька тисяч гривень.

Які штрафи передбачені в Україні за паркування на місцях для людей з інвалідністю – читайте в нашому матеріалі.

Штраф за паркування на місці для водіїв з інвалідністю

У правилах дорожнього руху, це порушення зазначено так – Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки).

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Тому, якщо ви припаркували свій ТЗ на місці відведеному для людей з інвалідністю вам загрожує адміністративний штраф за порушення правил ПДР.

Отримати штраф ви можете також за створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які їх перевозять або, якщо використаєте знак Водій з інвалідністю (за відсутності такого статусу).

Сума штрафу:

  • за паркування на місці для осіб з інвалідністю – 1020-1700 грн
  • повторна стоянка – 2040-2550 грн;
  • створення перешкоди водіїв з інвалідністю або особам, які їх перевозять, у стоянці або зупинці ТЗ – 1020-1700 грн;
  • незаконне використання значка Водій з інвалідністю – 1020-2700 грн.

Де заборонено паркуватись

В Україні заборонена стоянка транспортного засобу:

  • на шляхах проходження трамваю;
  • на заборонених місцях (де є відповідні знаки);
  • у вузьких місцях – для руху інших транспортних засобів залишається менше трьох метрів;
  • зліва на дорозі, де посередині є розділова смуга;
  • другим рядом біля авто, які припаркувалися раніше;
  • на залізничних коліях;
  • на зупинках автобусів, маршруток;
  • на клумбах, газонах, місцях озеленення;
  • в тунелях і на їх в’їздах/виїздах;
  • на естакадах, мостах, різних шляхопроводах і під ними;
  • на дорогах за містом, де оглядовість обмежена і в темний час доби, включаючи узбіччя.
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