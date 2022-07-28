Через свою необачність водії часто паркують свої автівки у неправильних місцях. Насправді, така неуважність може спустошити ваш гаманець на кілька тисяч гривень.
Які штрафи передбачені в Україні за паркування на місцях для людей з інвалідністю – читайте в нашому матеріалі.
Штраф за паркування на місці для водіїв з інвалідністю
У правилах дорожнього руху, це порушення зазначено так – Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки).
Тому, якщо ви припаркували свій ТЗ на місці відведеному для людей з інвалідністю вам загрожує адміністративний штраф за порушення правил ПДР.
Отримати штраф ви можете також за створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які їх перевозять або, якщо використаєте знак Водій з інвалідністю (за відсутності такого статусу).
Сума штрафу:
- за паркування на місці для осіб з інвалідністю – 1020-1700 грн
- повторна стоянка – 2040-2550 грн;
- створення перешкоди водіїв з інвалідністю або особам, які їх перевозять, у стоянці або зупинці ТЗ – 1020-1700 грн;
- незаконне використання значка Водій з інвалідністю – 1020-2700 грн.
Де заборонено паркуватись
В Україні заборонена стоянка транспортного засобу:
- на шляхах проходження трамваю;
- на заборонених місцях (де є відповідні знаки);
- у вузьких місцях – для руху інших транспортних засобів залишається менше трьох метрів;
- зліва на дорозі, де посередині є розділова смуга;
- другим рядом біля авто, які припаркувалися раніше;
- на залізничних коліях;
- на зупинках автобусів, маршруток;
- на клумбах, газонах, місцях озеленення;
- в тунелях і на їх в’їздах/виїздах;
- на естакадах, мостах, різних шляхопроводах і під ними;
- на дорогах за містом, де оглядовість обмежена і в темний час доби, включаючи узбіччя.