Из-за своей неосмотрительности водители часто паркуют свои машины в неправильных местах. На самом деле, такая невнимательность может опустошить ваш кошелек на несколько тысяч гривен.

Какие штрафы предусмотрены в Украине за парковку на местах для людей с инвалидностью — читайте в нашем материале.

Штраф за парковку на месте для водителей с инвалидностью

В правилах дорожного движения это нарушение указано так — Остановка или стоянка транспортных средств на местах, которые обозначены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки).

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Поэтому если вы припарковали свое ТС на месте отведенном для людей с инвалидностью вам грозит административный штраф за нарушение правил ПДД.

Получить штраф вы можете также за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые их перевозят или, если используете знак Водитель с инвалидностью (при отсутствии такого статуса).

Сумма штрафа:

за парковку на месте для лиц с инвалидностью — 1020-1700 грн;

повторная стоянка – 2040-2550 грн ;

; создание препятствий водителям с инвалидностю или лицам, которые их перевозят, в стоянке или остановке ТС – 1020-1700 грн ;

; незаконное использование значка Водитель с инвалидностью – 1020-2700 грн.

Где запрещено парковаться

В Украине запрещена стоянка транспортного средства:

на трамвайных путях;

на запрещенных местах (где есть соответствующие знаки);

в узких местах — для движения других транспортных средств остается менее трех метров;

слева на дороге, где посередине есть разделительная полоса;

вторым рядом возле авто, которые припарковались ранее;

на железнодорожных путях;

на остановках автобусов, маршруток;

на клумбах, газонах, местах озеленения;

в тоннелях и на их въездах/выездах;

на эстакадах, мостах, различных путепроводах и под ними;

на дорогах за городом, где обзорность ограничена и в темное время суток, включая обочины.