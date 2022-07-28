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Штраф за парковку на месте для людей с инвалидностью: сколько придется заплатить

28 июля 2022, 16:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Штраф за парковку на месте для людей с инвалидностью: сколько придется заплатить
Источник: Depositphotos

Из-за своей неосмотрительности водители часто паркуют свои машины в неправильных местах. На самом деле, такая невнимательность может опустошить ваш кошелек на несколько тысяч гривен.

Какие штрафы предусмотрены в Украине за парковку на местах для людей с инвалидностью — читайте в нашем материале.

Штраф за парковку на месте для водителей с инвалидностью

В правилах дорожного движения это нарушение указано так — Остановка или стоянка транспортных средств на местах, которые обозначены соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки).

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Поэтому если вы припарковали свое ТС на месте отведенном для людей с инвалидностью вам грозит административный штраф за нарушение правил ПДД.

Получить штраф вы можете также за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые их перевозят или, если используете знак Водитель с инвалидностью (при отсутствии такого статуса).

Сумма штрафа:

  • за парковку на месте для лиц с инвалидностью — 1020-1700 грн;
  • повторная стоянка – 2040-2550 грн;
  • создание препятствий водителям с инвалидностю или лицам, которые их перевозят, в стоянке или остановке ТС – 1020-1700 грн;
  • незаконное использование значка Водитель с инвалидностью – 1020-2700 грн.

Где запрещено парковаться

В Украине запрещена стоянка транспортного средства:

  • на трамвайных путях;
  • на запрещенных местах (где есть соответствующие знаки);
  • в узких местах — для движения других транспортных средств остается менее трех метров;
  • слева на дороге, где посередине есть разделительная полоса;
  • вторым рядом возле авто, которые припарковались ранее;
  • на железнодорожных путях;
  • на остановках автобусов, маршруток;
  • на клумбах, газонах, местах озеленения;
  • в тоннелях и на их въездах/выездах;
  • на эстакадах, мостах, различных путепроводах и под ними;
  • на дорогах за городом, где обзорность ограничена и в темное время суток, включая обочины.
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