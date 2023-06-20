Согласно украинскому законодательству, водителям запрещается использовать автомобиля без действующей автоцивилки.

Автоцивилка — обязательный вид страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

В то же время при оформлении полиса ОСАГО владельцы транспортных средств встречаются с термином франшиза. Факты ICTV узнавали, что означает термин франшиза в автоцивилке.

Франшиза в ОСАГО – что это

В общем слово франшиза с французского переводится как льгота. Если говорить об этом термине в контексте страхования авто, то франшиза — это сумма, которую не будет покрывать страховая компания при возникновении ДТП. Это прописано в законодательстве, регулирующем деятельность страховых компаний.

То есть наличие франшизы в договоре страхования предполагает, что часть убытков владелец полиса будет покрывать самостоятельно.

Иными словами, франшиза — это установленная сумма, которую при ДТП платит не страховая компания, а владелец авто.

Например, водитель приобрел страховой полис ОСАГО с франшизой 3 000 грн и стал виновником ДТП, в котором повредил чужой автомобиль.

Ремонт поврежденного авто будет стоить 35 тыс. грн, соответственно страховая компания выплатит пострадавшему 32 тыс. грн, а еще 3 000 грн (сумму франшизы) должен оплатить страхователь из собственного кармана.

Но, если повреждения чужого автомобиля незначительны и сумма ремонта не превышает размер вашей франшизы, то вы самостоятельно должны покрыть все расходы.

Важно! Франшиза действует только на возмещение материального ущерба, поэтому никоим образом не влияет на возмещение по жизни и здоровью.

Если же полис ОСАГО оформлен с нулевой франшизой, то всю сумму убытков покроет страховая компания. Но обратите внимание, что полис с нулевой франшизой обычно стоит дороже, хотя в случае аварии с вашим участием все расходы покрывает страховщик.

Размер франшизы 2023

В ст. 12 Закона Украины Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств говорится, что размер франшизы при возмещении вреда, причиненного имуществу потерпевших, устанавливается при заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности и не может превышать 2% от страховой суммы, в пределах которого возмещается ущерб, причиненный имуществу потерпевших.