На фоне широкомасштабного вторжения России в Украину, многие были вынуждены пересечь границу на авто. В другой стране правила дорожного движения отличаются от украинских, и в случае ДТП могут возникнуть проблемы от незнания дальнейших действий.

Что делать если вы попали в ДТП за границей — далее в материале.

Моторное транспортное страховое бюро Украины советует не покидать место ДТП до приезда полиции, которую нужно вызвать. Если в случае происшествия нет травмированных или погибших людей, а также огромного количества повреждений транспорта, то можно оформить ДТП по Европротоколу.

После происшествия нужно также удостовериться в безопасности всех участников дорожного движения, после чего сфотографировать место ДТП со всеми деталями: повреждениями авто, координаты места, а также записать видео, зафиксировав место происшествия.

Далее — необходимо записать информацию о других участниках ДТП: имя фамилию водителя, его номер телефона, водительское удостоверение, название страховой компании и номер полиса. Очень полезным будут показания свидетелей — рекомендуется взять у них контактные данные.

В МТСБУ также призывают водителей не подписывать документы, которые вам остались непонятными. Если этого нельзя избежать — допишите на украинском языке, что вы не понимаете содержание документа, а также не знаете языка, на котором он написан.

При возможности, рекомендуется также сфотографировать все документы, которые были оформлены на месте ДТП.

Если вы считаете себя виноватым в ДТП — предоставьте другому участнику происшествия данные о вашем договоре международного страхования Зеленая карта.

Если виноваты в ДТП не Вы — настаивайте на предоставлении информации своего договора страхования другого водителя. Если вы потерпевший в ДТП — никому не предоставляйте данные о договоре страховки, кроме полиции.

О происшествии также необходимо сообщить страховую компанию, с которой вы заключили договор.