Що буде, якщо не зупинитися на вимогу поліції

На тлі воєнного стану в Україні діють певні обмеження для громадян. Такі зміни викликають питання у багатьох людей, і це стосується не тільки свобод, а й покарань за порушення. Приміром, що буде водієві, якщо не зупинитися на вимогу поліції.

Керівник адвокатського бюро Романа Сацика та адвокат Роман Сацик відповів Фактам ICTV про покарання за ігнорування вимог правоохоронних органів зупинити транспорт.

Що буде водієві, якщо не зупинитися на вимогу поліції

Адвокат зазначив, що чинним законодавством передбачена адміністративна відповідальність у разі невиконання водія вимог поліцейського зупинити авто.

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– Водія оштрафують на 153 грн або позбавлять можливості керувати транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців, – зазначив Сацик.

Які бувають підстави для зупинки авто поліцейським

Експерт зазначив, якщо підстава для зупинки передбачена ПДР, то водій зобов’язаний виконати цю вимогу з урахуванням правил дорожнього руху.

– Зупиняючи свій транспортний засіб, водій зобов’язаний забезпечити безпечний проїзд собі та іншим учасникам дорожнього руху, не перешкоджаючи їм, навіть якщо поліцейський незаконно вимагає негайно зупинитися, – запевняє Роман.

Які бувають причини невиконання зупинки авто на вимогу поліцейського

Буває й таке, що водій не спеціально ігнорує вимоги правоохоронних органів, або ж має на те свої причини.

– Водій міг не помітити жесту, який зобов’язував його зупинитися. Також водій міг запідозрити, що його зупиняє несправжній поліцейський, – додав Сацик.

Ще одна причина ігнорування вимоги зупинки – це проблеми з документами. У такому разі експерт радить зупинятися, а за наявності проблем – телефонувати адвокату.

Раніше експерти ексклюзивно Фактам ICTV розповіли, чи має право поліція перевіряти телефон. В умовах воєнного стану тут є свої нюанси, про які краще знати заздалегідь.