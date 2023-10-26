Что будет, если не остановиться на требование полиции

На фоне военного положения в Украине существуют некоторые ограничения для граждан. Подобные изменения вызывают вопросы у многих людей, и это касается не только свобод, но и наказаний за нарушение. К примеру, что будет водителю, если не остановиться по требованию полиции.

Руководитель адвокатского бюро Романа Сацика и адвокат Роман Сацик ответил Фактам ICTV о наказании за игнорирования требований правоохранительных органов остановить транспорт.

Что будет водителю, если не остановиться по требованию полиции

Адвокат отметил, что действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в случае невыполнения водителя требований полицейского остановить авто.

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— Водителя оштрафуют на 153 грн или лишат возможности управлять транспортым средством на срок от 3 до 6 месяцев, — говорит Сацик.

Какие бывают основания для остановки авто полицейским

Эксперт отметил, что если основание для остановки предусмотрено ПДД, то водитель обязан выполнить это требование с учетом правил дорожного движения.

— Останавливая свое транспортное средство, водитель обязан обеспечить безопасный проезд себе и другим участникам дорожного движения, не препятствуя им, даже если полицейский незаконно требует немедленно остановиться, — уверяет Роман.

Какие бывают причины невыполнения остановки авто по требованию полицейского

Бывает и такое, что водитель не специально игнорирует требования правоохранительных органов, или же имеет на то свои причины.

— Водитель мог не заметить жеста, который обязывал его остановиться. Также водитель мог заподозрить, что его останавливает ненастоящий полицейский, — добавил Сацик.

Еще одна причина игнорирования требования остановки — это проблемы с документами. Тогда эксперт советует останавливаться, и в случае проблем — звонить адвокату.

Ранее эксперты эксклюзивно Фактам ICTV рассказали, имеет ли право полиция проверять телефон. В условиях военного положения здесь есть свои нюансы, о которых лучше знать заранее.