Після встановлення ГБО транспортні засоби у 10-дений термін підлягають перереєстрації у сервісному центрі МВС.

Власнику ТС видається нове свідоцтво про реєстрацію, до якого вноситься запис про встановлення на автомобіль газобалонного обладнання.

Документи для оформлення ГБО в Україні

паспорт;

ідентифікаційний код;

акт приймання-передачі авто (видає підприємство, на якому встановлюється ГБО);

свідоцтво про погодження конструкцій (видає підприємство, на якому встановлюється ГБО);

акт технічної експертизи, потрібен для всіх, крім переобладнаних авто (видає підприємство, на якому встановлюється ГБО або спеціальна організація, перелік яких ви можете дізнатися в ТСЦ);

сертифікат відповідності конструкції (тільки для автобусів);

наказ керівника підприємства щодо призначення відповідальної особи (лише для юросіб).

Щоб уникнути труднощів з документацією, звертайтеся лише в ті організації або техсервіси, які мають відповідний сертифікат на виконання таких робіт.

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Скільки коштує реєстрація ГБО

Вам потрібно буде заплатити за послуги у Сервісному центрі МВС: собівартість техпаспорта, експертизи, комп’ютерні послуги і комісія в касі або терміналі. Вартість реєстрації легкового автомобіля становить орієнтовно від 372-409 грн.

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Завдяки тому, що в нових центрах електронні черги, а більшість операцій проводяться через комп’ютери, реєстрація у вас може зайняти від 2 до 5 годин (це залежить від кількості клієнтів. – Ред.).

Штраф за незареєстровану в техпаспорті ГБО

Адміністративна відповідальність за незареєстроване в техпаспорті ГБО тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 170 грн.