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Преміальний A-95+ скинув майже 30 копійок: актуальні ціни на пальне в Україні

12 Січня 2023, 09:12
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, пальне
Джерело: Depositphotos

Пальне на українських АЗС дешевшає вже третій день поспіль. У четвер, 12 січня, середня ціна на преміальний бензин марки A-95+ знизилася на 27 копійок – до 52,01 грн/л.

A-95 здешевшав на 4 копійки, і сьогодні літр цього бензину пропонують по 51,36 грн/л.

Водночас А-92 трохи здорожчав – до 50,5 грн/л (більше на 3 копійки).

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Вартість дизельного пального знизилася ще на 5 копійок – до 54,8 грн/л.

Автогаз за день скинув 16 копійок. Сьогодні це пальне реалізують по 28,53 грн/л.

Ціни на бензин 12 січня

Ціни на бензин 12 січня

Фото: AutoRia

Найдешевший A-95 в мережах АЗС коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Діапазон цін на преміальний A-95+ – від 47,5 грн до 56 грн за літр.

Літр дизеля коштує щонайменше 52,5 грн, максимум – 58 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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