Топливо на украинских АЗС дешевеет уже третий день подряд. В четверг, 12 января, средняя цена на премиальный бензин марки A-95+ снизилась на 27 копеек — до 52,01 грн/л.

A-95 подешевел на 4 копейки, и сегодня литр этого бензина предлагают по 51,36 грн/л.

В то же время А-92 немного подорожал — до 50,5 грн/л (больше на 3 копейки).

Сейчас смотрят

Стоимость дизельного топлива снизилась еще на 5 копеек — до 54,8 грн/л.

Автогаз за день сбросил 16 копеек. Сегодня это топливо реализуют по 28,53 грн/л.

Самый дешевый A-95 в сетях АЗС стоит 45 грн/л, а самый дорогой — 53 грн/л.

Диапазон цен на премиальный A-95+ — от 47,5 грн до 56 грн за литр.

Литр дизеля стоит минимум 52,5 грн, максимум — 58 грн.

Источник: AutoRia