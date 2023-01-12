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Премиальный A-95+ сбросил почти 30 копеек: актуальные цены на топливо в Украине

12 января 2023, 09:12
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, пальне
Источник: Depositphotos

Топливо на украинских АЗС дешевеет уже третий день подряд. В четверг, 12 января, средняя цена на премиальный бензин марки A-95+ снизилась на 27 копеек — до 52,01 грн/л.

A-95 подешевел на 4 копейки, и сегодня литр этого бензина предлагают по 51,36 грн/л.

В то же время А-92 немного подорожал — до 50,5 грн/л (больше на 3 копейки).

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Стоимость дизельного топлива снизилась еще на 5 копеек — до 54,8 грн/л.

Автогаз за день сбросил 16 копеек. Сегодня это топливо реализуют по 28,53 грн/л.

Ціни на бензин 12 січня

Ціни на бензин 12 січня

Фото: AutoRia

Самый дешевый A-95 в сетях АЗС стоит 45 грн/л, а самый дорогой — 53 грн/л.

Диапазон цен на премиальный A-95+ — от 47,5 грн до 56 грн за литр.

Литр дизеля стоит минимум 52,5 грн, максимум — 58 грн.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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