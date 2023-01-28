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Преміальний A-95+ найбільше: пальне в Україні знову здешевшало

28 Січня 2023, 09:26
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС в Україні
Джерело: Depositphotos

У суботу, 28 січня, середні ціни на пальне в Україні продовжують знижуватися, хоч і мінімально.

Зокрема, бензин марки A-95+ скинув ще 13 копійок від учорашньої вартості. Сьогодні його пропонують на АЗС в середньому по 50,46 грн/л.

A-95 здешевшав на 3 копійки – до 48,78 грн/л.

Зараз дивляться

А бензин марки А-92 вже другий день поспіль зберігає цінову стабільність на рівні 47,55 грн/л.

Літр дизельного пального став дешевшим на 5 копійок (52,57 грн/л), автогазу – на 8 копійок (26,7 грн/л).

Ціни на бензин 28 січня

Ціни на бензин 28 січня

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 46 грн до 50 грн за літр. Тобто мінімальна вартість знизилася на гривню.

Вартість дизельного пального варіює від 50 грн до 58 грн за літр.

Автогаз реалізують щонайменше по 24,45 грн/л, максимум – по 30,48 грн за літр. Тут значне падіння верхньої межі, оскільки напредодні масимальна ціна була 37 грн/л.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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