В субботу, 28 января, средние цены на топливо в Украине продолжают снижаться, хоть и минимально.

В частности, бензин марки A-95+ сбросил еще 13 копеек от вчерашней стоимости. Сегодня его предлагают на АЗС в среднем по 50,46 грн/л.

A-95 подешевел на 3 копейки — до 48,78 грн/л.

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А бензин марки А-92 уже второй день подряд сохраняет ценовую стабильность на уровне 47,55 грн/л.

Литр дизельного топлива стал дешевле на 5 копеек (52,57 грн/л), автогаза — на 8 копеек (26,7 грн/л).

В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 46 грн до 50 грн за литр. То есть минимальная стоимость снизилась на гривну.

Стоимость дизельного топлива варьирует от 50 грн до 58 грн за литр.

Автогаз реализуют минимум по 24,45 грн/л, максимум — по 30,48 грн за литр. Здесь значительное падение верхней границы, поскольку накануне массимальная цена была 37 грн/л.

Источник: AutoRia