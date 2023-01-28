Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Премиальный A-95+ больше всего: топливо в Украине снова подешевело

28 января 2023, 09:26
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС в Україні
Источник: Depositphotos

В субботу, 28 января, средние цены на топливо в Украине продолжают снижаться, хоть и минимально.

В частности, бензин марки A-95+ сбросил еще 13 копеек от вчерашней стоимости. Сегодня его предлагают на АЗС в среднем по 50,46 грн/л.

A-95 подешевел на 3 копейки — до 48,78 грн/л.

Сейчас смотрят

А бензин марки А-92 уже второй день подряд сохраняет ценовую стабильность на уровне 47,55 грн/л.

Литр дизельного топлива стал дешевле на 5 копеек (52,57 грн/л), автогаза — на 8 копеек (26,7 грн/л).

Ціни на бензин 28 січня

Ціни на бензин 28 січня

Фото: AutoRia

В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 46 грн до 50 грн за литр. То есть минимальная стоимость снизилась на гривну.

Стоимость дизельного топлива варьирует от 50 грн до 58 грн за литр.

Автогаз реализуют минимум по 24,45 грн/л, максимум — по 30,48 грн за литр. Здесь значительное падение верхней границы, поскольку накануне массимальная цена была 37 грн/л.

Читайте также:
АвтоЧто нужно иметь в салоне авто: 10 полезных вещей

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь