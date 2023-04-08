У суботу, 8 квітня, середні ціни на пальне в Україні знову пішли на спад. Найбільше подешевшав популярний А-95.

Так, вартість преміального бензину А-95+ знизилась на одну копійку порівняно з попереднім днем. Цей вид пального сьогодні в середньому коштує 48,87 грн за літр.

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Водночас середня ціна на бензин марки А-95 зменшилась на 9 копійок і становить 46,83 грн/літр.

Бензин марки А-92, порівняно з минулою добою, подешевшав на 3 копійки. Його реалізують за ціною 45,69 грн за літр.

Дизельне пальне здешевшало на 8 копійок. Сьогодні його можна в середньому придбати за ціною 46,91 грн/літр.

Літр автогазу водії можуть придбати за 21,57 грн, що на одну копійку менше, ніж днем раніше.

Вартість пального на АЗС в Україні:

Подешевшали всі види пального: скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні 8 квітня / 3 зображення

Джерело: AutoRia