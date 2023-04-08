В субботу, 8 апреля, средние цены на горючее в Украине снова пошли на убыль. Больше всего подешевел популярный А-95.
Так, стоимость премиального бензина А-95+ снизилась на одну копейку по сравнению с предыдущим днем. Этот вид горючего сегодня в среднем стоит 48,87 грн/литр.
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В то же время средняя цена на бензин марки А-95 уменьшилась на 9 копеек и составляет 46,83 грн/литр.
Бензин марки А-92, по сравнению с прошедшим днем, подешевел на 3 копейки. Его реализуют по цене 45,69 грн за литр.
Дизельное топливо подешевело на 8 копеек. Сегодня его можно в среднем купить по цене 46,91 грн/литр.
Литр автогаза водители могут приобрести за 21,57 грн, что на одну копейку меньше, чем днем ранее.
Стоимость горючего на АЗС в Украине:
Источник: AutoRia