В субботу, 8 апреля, средние цены на горючее в Украине снова пошли на убыль. Больше всего подешевел популярный А-95.

Так, стоимость премиального бензина А-95+ снизилась на одну копейку по сравнению с предыдущим днем. Этот вид горючего сегодня в среднем стоит 48,87 грн/литр.

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В то же время средняя цена на бензин марки А-95 уменьшилась на 9 копеек и составляет 46,83 грн/литр.

Бензин марки А-92, по сравнению с прошедшим днем, подешевел на 3 копейки. Его реализуют по цене 45,69 грн за литр.

Дизельное топливо подешевело на 8 копеек. Сегодня его можно в среднем купить по цене 46,91 грн/литр.

Литр автогаза водители могут приобрести за 21,57 грн, что на одну копейку меньше, чем днем ранее.

Стоимость горючего на АЗС в Украине:

Подешевели все виды горючего: сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине 8 апреля / 3 images

Источник: AutoRia