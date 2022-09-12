Після вихідних ціни на пальне в Україні не змінилися. Так, бензин категорії А-95 можна придбати в середньому за 49,70 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95+ в середньому становить 50,64 грн/л. Ціни на бензин А-92 коливаються в межах 47,82 грн/л.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС 12 вересня становить 53,15 грн/л. Середні ціни на автогаз в Україні також не змінилися і в середньому по країні становлять 25,95 грн.

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Фото: AutoRia

Вартість бензину категорії А-95 на українських АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн/л);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

АМІС, Shell, Овіс (49,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Олас (24,89 грн/л), Укрнафта (25 грн/л), Авіас (25,11 грн/л), АМІС (25,45 грн/л), Рур груп (25,50 грн/л), UPG (25,74 грн/л).