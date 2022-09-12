После выходных цены на топливо в Украине не изменились. Так, бензин категории А-95 можно купить в среднем за 49,70 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95+ в среднем составляет 50,64 грн/л. Цены на бензин А-92 колеблются в пределах 47,82 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС 12 сентября составляет 53,15 грн/л. Средние цены на автогаз в Украине тоже не изменились и в среднем по стране составляют 25,95 грн.

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Фото: AutoRia

Стоимость бензина категории А-95 на украинских АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн/л);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авиас (49 грн/л);

АМИС, Shell, Овис (49,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС Олас (24,89 грн/л), Укрнафта (25 грн/л), Авиас (25,11 грн/л), АМИС (25,45 грн/л), Рур групп (25,50 грн/л), UPG (25,74 грн/л).