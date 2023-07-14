Переоформлення авто завжди викликає у водіїв багато запитань завдяки великій кількості способів продажу та придбання.

Найбезпечніший спосіб – переоформлення авто в сервісному центрі МВС.

Які документи потрібні для переоформлення авто в Україні 2023 – читайте в нашому матеріалі.

Необхідні документи для переоформлення авто 2023 – список

В Головному сервісному центрі МВС зазначають, що для переоформлення авто знадобляться такі документи:

Паспорти та копії ІПН-код власника авто та громадянина, на якого оформлюється авто. У разі звернення уповноважених осіб – документ, що посвідчують його особу та підтверджує повноваження представника.

Техпаспорт автомобіля.

Свідоцтво про реєстрацію авто.

Договір купівлі-продажу (укласти його можна як на комісійному майданчику або безпосередньо в СЦ – це зробить адміністратор безкоштовно).

Заява про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці у сервісному центрі).

Квитанції про оплату за послуги СЦ, бланки та номери (оплата у відділенні банку при ТСЦ).

Довідка про оцінку (середньоринкову) вартість автомобіля, квитанції про сплату відповідного податку та воєнного податку (якщо власник продає вже не першу легкову машину в поточному календарному році).

У випадку оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість транспортного засобу та документ про сплату податку на дохід від продажу авто (виключення: легкові автомобілі, мотоциклі, мопеди).

Як переоформити авто в Україні 2023

Під час переоформлення транспортного засобу на водія чекають наступні кроки: