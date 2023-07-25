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Пальне знову здорожчало: ціни на АЗС в Україні 25 липня

25 Липня 2023, 12:59
Юлія Соколова редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pixabay

У вівторок, 25 липня, на автозаправних станціях по Україні здорожчали всі види пального – бензин, дизель та автогаз.

Середня вартість преміального бензину А-95+ підвищилася на чотири копійки – до 50,40 грн за літр.

Бензин популярної марки А-95 у мережах АЗС продають у середньому за 48,20 грн/л. Це на дві копійки дорожче в порівнянні з попередньою добою.

Літр бензину марки А-92 водії можуть придбати за ціною 46,05 грн (здорожчання на вісім копійок).

Середня вартість літра дизельного пального зросла на три копійки та становить 47,23 грн.

Ціна автогазу додала дві копійки. Сьогодні це пальне продають у середньому за 23,40 грн/л.

Вартість пального на АЗС по Україні:

Ціни на пальне 25 липня 2023

Ціни на пальне 25 липня 2023

Фото: AutoRia

В мережах АЗС ціна бензину А-95 варіюється від 45,49 до 50,99 грн за літр, а бензину марки А-92 – від 43,97 до 50,49 грн/л.

Вартість дизельного пального коливається від 42,79 до 52,99 грн/л, автогазу – від 21,50 до 24,98 грн/л.

Вартість пального демонструє зростання кілька тижнів поспіль – після того, як в Україні з 1 липня повернули в повному обсязі акзици та ПДВ на нього.

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Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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