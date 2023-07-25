Во вторник, 25 июля, на автозаправочных станциях по Украине подорожали все виды горючего – бензин, дизель и автогаз.

Средняя стоимость премиального бензина А-95+ повысилась на четыре копейки – до 50,40 грн за литр.

Бензин популярной марки А-95 в сетях АЗС продается в среднем по 48,20 грн/л. Это на две копейки дороже по сравнению с предыдущими сутками.

Литр бензина марки А-92 водители могут приобрести по цене 46,05 грн (подорожание на восемь копеек).

Средняя стоимость литра дизельного горючего выросла на три копейки и составляет 47,23 грн.

Цена автогаза прибавила две копейки. Сегодня это горючее продают в среднем по 23,40 грн/л.

Стоимость горючего на АЗС по Украине:

В сетях АЗС цена бензина А-95 варьируется от 45,49 до 50,99 грн за литр, а бензина марки А-92 – от 43,97 до 50,49 грн/л.

Стоимость дизельного горючего колеблется от 42,79 до 52,99 грн/л, автогаза – от 21,50 до 24,98 грн/л.

Стоимость горючего демонстрирует рост несколько недель подряд – после того, как в Украине с 1 июля вернули в полном объеме акзицы и НДС на него.