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Пальне в Україні знову дещо здешевшало: актуальні ціни на 31 січня

31 Січня 2023, 07:59
Валентина Летяк редакторка стрічки
Пальне на АЗС
Джерело: Pixabay

Середні ціни на пальне в Україні станом на вівторок, 31 січня, трохи знизилися.

Стабільною залишилася лише вартість бензину марки A-95+, його пропонують на АЗС по 50,45 грн/л.

A-95 та А-92 скинули по 13 копійок від учорашньої ціни, і сьогодні коштують в середньому 48,65 грн/л та 47,42 грн/л відповідно.

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Дизельне пальне здешевшало на 5 копійок – до 52,52 грн/л, автогаз – на 7 копійок (26,69 грн/л).

Ціни на бензин 31 січня

Ціни на бензин 31 січня

Фото: AutoRia

У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 46 грн до 50 грн за літр.

Вартість дизельного пального варіюється від 50 грн до 58 грн за літр.

Автогаз пропонують щонайменше по 24,45 грн/л, максимум – 30,48 грн за літр.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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