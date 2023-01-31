Середні ціни на пальне в Україні станом на вівторок, 31 січня, трохи знизилися.

Стабільною залишилася лише вартість бензину марки A-95+, його пропонують на АЗС по 50,45 грн/л.

A-95 та А-92 скинули по 13 копійок від учорашньої ціни, і сьогодні коштують в середньому 48,65 грн/л та 47,42 грн/л відповідно.

Зараз дивляться Дизельне пальне здешевшало на 5 копійок – до 52,52 грн/л, автогаз – на 7 копійок (26,69 грн/л). У мережах АЗС ціни на A-95 коливаються в діапазоні від 46 грн до 50 грн за літр. Вартість дизельного пального варіюється від 50 грн до 58 грн за літр. Автогаз пропонують щонайменше по 24,45 грн/л, максимум – 30,48 грн за літр. Читайте також: Крутіші за німців та американців: Toyota продали найбільшу кількість авто у 2022 році Джерело: AutoRia

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