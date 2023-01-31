Средние цены на топливо в Украине по состоянию на вторник, 31 января, немного снизились.

Стабильной осталась только стоимость бензина марки A-95+, его предлагают на АЗС по 50,45 грн/л.

A-95 и А-92 сбросили по 13 копеек от вчерашней цены, и сегодня стоят в среднем 48,65 грн/л и 47,42 грн/л соответственно.

Сейчас смотрят Дизельное топливо подешевело на 5 копеек — до 52,52 грн/л, автогаз — на 7 копеек (26,69 грн/л). В сетях АЗС цены на A-95 колеблются в диапазоне от 46 грн до 50 грн за литр. Стоимость дизельного топлива варьирует от 50 грн до 58 грн за литр. Автогаз предлагают минимум по 24,45 грн/л, максимум — 30,48 грн за литр. Читайте также: Круче немцев и американцев: Toyota продали наибольшее количество авто в 2022 году Источник: AutoRia

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.