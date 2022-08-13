На вихідних пальне на українських АЗС здешевшало. Так, бензин категорії А-95 впав у ціні на 14 копійок і коливається в межах 49,83 грн/л.

Бензин категорії А-92 здешевшав на 12 копійок і тепер його в середньому можна придбати за 48,47 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 53,73 грн/л. Дизель порівняно з попереднім днем здешевшав мінімально.

Зараз дивляться

Фото: AutoRia

Ціни на бензин А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 51,50-57 грн/л (Укр-Петроль, Укрнафта, UPG, Авіас, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс, Катрал, Олас).

Найнижчі ціни на бензин категорії А-92 пропонують АЗС Авіас (48 грн/л), Рур груп (49 грн/л) і БРСМ-Нафта (49,99 грн/л).