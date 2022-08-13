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Топливо в Украине подешевело: сколько стоит бензин и дизель

13 августа 2022, 11:37
Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Топливо в Украине подешевело: сколько стоит бензин и дизель
Источник: Unsplash

На выходных топливо на украинских АЗС подешевело. Так, бензин категории А-95 упал в цене на 14 копеек и колеблется в пределах 49,83 грн/л.

Бензин категории А-92 подешевел на 12 копеек и теперь его в среднем можно купить за 48,47 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива составляет 53,73 грн/л. Дизель по сравнению с предыдущим днем ​​подешевел минимально.

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Фото: AutoRia

Цены на бензин А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авиас (49 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 51,50-57 грн/л (Укр-Петроль, Укрнафта, UPG, Авиас, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс, Катрал, Олас).

Самые низкие цены на бензин категории А-92 предлагают АЗС Авиас (48 грн/л), Рур групп (49 грн/л) и БРСМ-Нафта (49,99 грн/л).

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