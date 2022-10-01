На вихідних пальне в Україні здешевшало. Так, бензин категорії А-92 впав у ціні на сім копійок. Його можна придбати в середньому за 47,73 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 і А-95+ не змінюється вже кілька днів поспіль і в середньому становить 49,35 грн/л і 50,13 грн/л відповідно.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС також залишається стабільною і становить 53,05 грн/л. Середні ціни на автогаз в Україні не змілися і становлять 26,03 грн.

Зараз дивляться

Ціни на бензин А-92 коливаються в таких межах: KLO (45,99 грн/л), Рур Груп (47,99 грн), Авіас (48 грн/л).

Вартість бензину А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (45,20 грн/л);

UPG (47,40 грн/л);

АМІС (48,49 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л).

Дизельне пальне можна придбати за такими цінами: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур груп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,39 грн/л), UPG (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).