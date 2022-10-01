На выходных топливо в Украине подешевело. Так, бензин категории А-92 упал в цене на семь копеек. Его можно купить в среднем за 47,73 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 и А-95+ не меняется уже несколько дней подряд и в среднем составляет 49,35 грн/л и 50,13 грн/л соответственно.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС также остается стабильной и составляет 53,05 грн/л. Средние цены на автогаз в Украине не поменялись и составляют 26,03 грн.

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Цены на бензин А-92 колеблются в следующих пределах: KLO (45,99 грн/л), Рур Групп (47,99 грн), Авиас (48 грн/л).

Стоимость бензина А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (45,20 грн/л);

UPG (47,40 грн/л);

АМИС (48,49 грн/л);

Укрнафта, Авиас (49 грн/л).

Дизельное топливо можно купить по следующим ценам: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур групп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,39 грн/л), UPG (52 грн/л), KLO (52,99 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).