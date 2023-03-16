Після стабільності майже протягом тижня у четвер, 16 березня, середні ціни на пальне в Україні знову пішли вниз.

Зокрема, бензин марки A-95+ здешевшав на 7 копійок – до 49,05 грн/л.

Популярний А-95 скинув 8 копійок, і сьогодні цей бензин реалізують на АЗС в середньому по 47,26 грн за літр.

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Вартість A-92 знизилася на 24 копійки – до 46,17 грн/л.

Дизельне пальне та автогаз здешевшали найбільше – мінус 45 копійок, відповідно їхня середня ціна у четвер становить 48,46 грн та 22,5 грн за літр.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

В мережах АЗС ціни на А-95 коливаються у діапазоні 43,9-50 грн/л.

Вартість дизеля – від 45 грн до 53 грн за літр.

Джерело: AutoRia