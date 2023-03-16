После стабильности почти в течение недели в четверг, 16 марта, средние цены на топливо в Украине снова пошли вниз.

В частности, бензин марки A-95+ подешевел на 7 копеек — до 49,05 грн/л.

Популярный А-95 сбросил 8 копеек, и сегодня этот бензин реализуют на АЗС в среднем по 47,26 грн за литр.

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Стоимость A-92 снизилась на 24 копейки — до 46,17 грн/л.

Дизельное топливо и автогаз подешевели больше всего — минус 45 копеек, соответственно их средняя цена в четверг составляет 48,46 грн и 22,5 грн за литр.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС?

В сетях АЗС цены на А-95 колеблются в диапазоне 43,9-50 грн/л.

Стоимость дизеля — от 45 грн до 53 грн за литр.

Источник: AutoRia