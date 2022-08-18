Станом на ранок, 18 серпня, середні ціни на пальне на АЗС в Україні знизилися.

Зокрема, вартість літра бензину марки А-95 зменшилася на 7 копійок – до 49,82 грн/л.

А-92 здешевшав на 23 копійки. Сьогодні його пропонують на автозаправках по 48,29 грн/л.

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Дизель здешевшав за день на 8 копійок – до 53,5 грн/л.

Ціни на А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизель на АЗС пропонують по 49,59 – 57,24 грн/л.

Джерело: AutoRia