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Топливо на АЗС подешевело: сколько стоит бензин и дизель 18 августа

18 августа 2022, 10:23
Валентина Летяк редактор ленты
Коли в Україні з'явиться бензин - нумеролог
Источник: Pixabay

По состоянию на утро 18 августа средние цены на топливо на АЗС в Украине снизились.

В частности, стоимость литра бензина марки А-95 уменьшилась на 7 копеек – до 49,82 грн/л.

А-92 подешевел на 23 копейки. Сегодня его предлагают на автозаправках по 48,29 грн/л.

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Дизель подешевел за день на 8 копеек – до 53,5 грн/л.

Ціни на пальне

Ціни на пальне

Джерело: AutoRia

Цены на А-95 на АЗС:

  • Укр-Петроль (47,50 грн);
  • UPG (48,90 грн/л);
  • Укрнафта, Авиас (49 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);
  • OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизель на АЗС предлагают по 49,59-57,24 грн/л.

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Источник:  AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Цены на бензин
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