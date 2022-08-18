По состоянию на утро 18 августа средние цены на топливо на АЗС в Украине снизились.

В частности, стоимость литра бензина марки А-95 уменьшилась на 7 копеек – до 49,82 грн/л.

А-92 подешевел на 23 копейки. Сегодня его предлагают на автозаправках по 48,29 грн/л.

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Дизель подешевел за день на 8 копеек – до 53,5 грн/л.

Цены на А-95 на АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авиас (49 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизель на АЗС предлагают по 49,59-57,24 грн/л.

Источник: AutoRia