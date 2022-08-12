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Авто

Українці пригнали рекордну кількість авто з пробігом: які моделі в топі

12 Серпня 2022, 18:04
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Авто

З січня по червень 2022 року українці зареєстрували 278,6 тис. шт. вживаних авто, що були привезені з-за кордону. Більшість із них були завезені в рамках нульового розмитнення. Такий показник ввезення авто став для ринку рекордним із 1997 року.

При цьому лише 4,8% від загальної кількості імпортних авто українці привезли на перепродаж, а решта 95,2% — для власного користування.

Лідером серед брендів вживаних легковиків став Volkswagen. У порівнянні з минулим роком, частка авто цієї марки зросла з 17,6% до 19,3%. На другому місці – Renault (8,7%), на третьому – Opel (7,3% проти 6,5% у 2021 році). У п’ятірку також увійшли автомобілі Ford (7%) і Skoda (6,5%).

Зараз дивляться

Які моделі вживаних авто привозили українці з-за кордону:

  1. Volkswagen Passat — 16 216 шт.
  2. Volkswagen Golf — 14 801 шт.
  3. Skoda Octavia — 10 913 шт.
  4. Renault Megane — 8 463 шт.
  5. Renault Scenic — 7 505 шт.
  6. Ford Focus — 6 746 шт.
  7. Volkswagen Touran — 6 625 шт.
  8. Opel Zafira — 6 357 шт.
  9. Opel Astra — 6 194 шт.
  10. Audi A4 — 6 153 шт.
  11. Audi A6 — 5 645 шт.
  12. BMW 3 Series — 4 650 шт.
  13. Skoda Fabia — 4 226 шт.
  14. Toyota Avensis — 4 073 шт.
  15. Mercedes-Benz E-Classe — 3 539 шт.
  16. BMW 5 Series — 3 532 шт.
  17. Nissan Qashqai — 3 379 шт.
  18. BMW X5 — 3 040 шт.
  19. Volkswagen Tiguan — 2 459 шт.
  20. Volkswagen Touareg — 2 431 шт.
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Джерело
Інститут досліджень авторинку
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