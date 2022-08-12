Українці пригнали рекордну кількість авто з пробігом: які моделі в топі

З січня по червень 2022 року українці зареєстрували 278,6 тис. шт. вживаних авто, що були привезені з-за кордону. Більшість із них були завезені в рамках нульового розмитнення. Такий показник ввезення авто став для ринку рекордним із 1997 року.
При цьому лише 4,8% від загальної кількості імпортних авто українці привезли на перепродаж, а решта 95,2% — для власного користування.
Лідером серед брендів вживаних легковиків став Volkswagen. У порівнянні з минулим роком, частка авто цієї марки зросла з 17,6% до 19,3%. На другому місці – Renault (8,7%), на третьому – Opel (7,3% проти 6,5% у 2021 році). У п’ятірку також увійшли автомобілі Ford (7%) і Skoda (6,5%).
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Які моделі вживаних авто привозили українці з-за кордону:
- Volkswagen Passat — 16 216 шт.
- Volkswagen Golf — 14 801 шт.
- Skoda Octavia — 10 913 шт.
- Renault Megane — 8 463 шт.
- Renault Scenic — 7 505 шт.
- Ford Focus — 6 746 шт.
- Volkswagen Touran — 6 625 шт.
- Opel Zafira — 6 357 шт.
- Opel Astra — 6 194 шт.
- Audi A4 — 6 153 шт.
- Audi A6 — 5 645 шт.
- BMW 3 Series — 4 650 шт.
- Skoda Fabia — 4 226 шт.
- Toyota Avensis — 4 073 шт.
- Mercedes-Benz E-Classe — 3 539 шт.
- BMW 5 Series — 3 532 шт.
- Nissan Qashqai — 3 379 шт.
- BMW X5 — 3 040 шт.
- Volkswagen Tiguan — 2 459 шт.
- Volkswagen Touareg — 2 431 шт.