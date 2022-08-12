Українці пригнали рекордну кількість авто з пробігом: які моделі в топі

З січня по червень 2022 року українці зареєстрували 278,6 тис. шт. вживаних авто, що були привезені з-за кордону. Більшість із них були завезені в рамках нульового розмитнення. Такий показник ввезення авто став для ринку рекордним із 1997 року.

При цьому лише 4,8% від загальної кількості імпортних авто українці привезли на перепродаж, а решта 95,2% — для власного користування.

Лідером серед брендів вживаних легковиків став Volkswagen. У порівнянні з минулим роком, частка авто цієї марки зросла з 17,6% до 19,3%. На другому місці – Renault (8,7%), на третьому – Opel (7,3% проти 6,5% у 2021 році). У п’ятірку також увійшли автомобілі Ford (7%) і Skoda (6,5%).

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Які моделі вживаних авто привозили українці з-за кордону: