Тривалий час власники легкових автомобілів, які використовували транспортний засіб виключно для особистих цілей, не проходили техогляд в Україні.

Чи потрібно проходити техогляд авто під час воєнного стану у 2024 році та як часто це потрібно робити — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як часто потрібно проходити техогляд авто

Адвокат АО ″Місечко та Партнери″ Яна Будова розказала, як часто потрібно проходити ТО.

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В Україні періодичність проходження обов’язкового технічного контролю може варіюватися залежно від типу транспортного засобу та його експлуатаційних характеристик.

Зокрема, чинним законодавством передбачено, що власники легкових транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів, вантажних автомобілів вантажністю до 3,5 т або причепів до них зі строком експлуатації понад два роки повинні проходити обов’язковий технічний огляд кожні два роки.

Вантажні автомобілі вантажністю понад 3,5 т, причепи до них, а також таксі незалежно від строку експлуатації підлягають щорічному обов’язковому технічному огляду.

Для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації періодичність проходження обов’язкового технічного огляду становить двічі на рік.

Чи потрібно проходити технічний огляд авто під час воєнного стану

Адвокат наголосила, що процес вступу України до Європейського Союзу передбачає гармонізацію багатьох аспектів законодавства, включаючи стандарти щодо повернення обов’язкового технічного огляду для всіх без винятку автовласників.

Так, згідно із законодавчими змінами в Україні, передбаченими, наприклад, у постанові Кабінету міністрів України №944 від 19.08.2022 року, обов’язковий технічний огляд транспортних засобів планується наблизити до вимог Європейського Союзу.

Це відбувається у рамках адаптації стандартів технічного огляду до європейських норм та угод, зокрема, відповідно до вимог Директив ЄС №40 та №45. Проте, впровадження таких змін у законодавстві відкладено у зв’язку із повномасштабним російським вторгненням.

За таких обставин, на період дії воєнного стану в Україні технічний огляд авто залишається обов’язковим лише для певної категорії транспортних засобів, перелік яких визначений статтею 35 Закону України Про дорожній рух.

Що буде, якщо не пройти техогляд авто — відповідальність

Яна Будова розповіла, що в Україні за порушення правил технічного огляду транспортних засобів передбачені адміністративні штрафи та можливість позбавлення права керування.

Станом на сьогодні, водіям, які керують транспортним засобом, який підлягає обов’язковому технічному контролю, але не пройшли його своєчасно, загрожує штраф у розмірі 340 грн (ч. 3 ст. 121 КУпАП).

Якщо той самий водій вчинить будь-яке порушення, передбачене законодавством, пов’язане зі своїм транспортним засобом, впродовж року після першого порушення, це може призвести до накладення штрафу в більшому розмірі, а саме від 850 до 1 700 грн.

У випадку повторного керування транспортним засобом без технічного огляду суд може призначити водієві покарання у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб (ч. 4 ст. 121 КУпАП).