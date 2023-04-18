У вівторок, 18 квітня, середня вартість деяких марок пального на українських АЗС дещо змінилася у бік підвищення.

Зокрема, преміальний бензин марки A-95+ додав 1 копійку, і сьогодні його реалізубть в середньому по 48,53 грн/л.

Популярний А-95 здорожчав до 46,52 грн/л (плюс 6 копійок до вчорашньої ціни).

Вартість A-92 зросла на 3 копійки – до 44,62 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні реалізують в середньому на 7 копійок дорожче – по 46,01 грн за літр.

Стабільною залишається лише вартість автогазу – 21,61 грн за літр.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

У мережах автозаправних станцій ціни на бензин А-95 варіюють від 42,9 грн до майже 49 грн за літр.

Вартість дизельного пального стартує з 43 грн/л, максимум – 49 грн за літр.

Діапазон цін на автогаз – від 19,64 грн до 25,5 грн/л.

Джерело: AutoRia