Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Незначне коригування: як змінилися ціни на пальне в Україні 18 квітня

18 Квітня 2023, 09:25
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, пальне, дизель, АЗС
Джерело: Depositphotos

У вівторок, 18 квітня, середня вартість деяких марок пального на українських АЗС дещо змінилася у бік підвищення.

Зокрема, преміальний бензин марки A-95+ додав 1 копійку, і сьогодні його реалізубть в середньому по 48,53 грн/л.

Популярний А-95 здорожчав до 46,52 грн/л (плюс 6 копійок до вчорашньої ціни).

Вартість A-92 зросла на 3 копійки – до 44,62 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні реалізують в середньому на 7 копійок дорожче – по 46,01 грн за літр.

Стабільною залишається лише вартість автогазу – 21,61 грн за літр.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС?

Ціни на бензин 18 квітня

Ціни на бензин 18 квітня

Фото: AutoRia

У мережах автозаправних станцій ціни на бензин А-95 варіюють від 42,9 грн до майже 49 грн за літр.

Вартість дизельного пального стартує з 43 грн/л, максимум – 49 грн за літр.

Діапазон цін на автогаз – від 19,64 грн до 25,5 грн/л.

Читайте також:
АвтоDaewoo в топі: найпопулярніші авто з пробігом в Україні

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь