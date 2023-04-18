Во вторник, 18 апреля, средняя стоимость некоторых марок топлива на украинских АЗС несколько изменилась в сторону повышения.

В частности, премиальный бензин марки A-95+ прибавил 1 копейку, и сегодня его реализуют в среднем по 48,53 грн/л.

Популярный А-95 подорожал до 46,52 грн/л (плюс 6 копеек к вчерашней цене).

Стоимость A-92 выросла на 3 копейки — до 44,62 грн/л.

Дизельное топливо сегодня реализуют в среднем на 7 копеек дороже — по 46,01 грн за литр.

Стабильной остается только стоимость автогаза — 21,61 грн за литр.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС?

В сетях автозаправочных станций цены на бензин А-95 варьируют от 42,9 грн до почти 49 грн за литр.

Стоимость дизельного топлива стартует с 43 грн/л, максимум — 49 грн за литр.

Диапазон цен на автогаз — от 19,64 грн до 25,5 грн/л.

Источник: AutoRia