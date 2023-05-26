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Незначне коригування цін: скільки коштує бензин та дизель на АЗС 26 травня

26 Травня 2023, 09:28
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, дизель, автогаз, АЗС
Джерело: Pixabay

Середні ціни на АЗС у п’ятницю, 25 травня, дещо змінилися.

Літр преміального А-95+ додав 1 копійку до вчорашньої вартості і коштує в середньому 47,59 грн.

Популярний А-95, навпаки, – скинув 1 копійку (45 грн/л).

На 2 копійки здешевшав бензин марки А-92 – до 43,42 грн/л.

Вартість дизельного пального знизилася 1 копійку, сьогодні його реалізують на автозаправках в середньому по 43,54 грн/л.

Ціна на автогаз закріпилася на рівні 21,78 грн/л і не змінювалася  протягом останнього тижня.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Ціни на бензин 26 травня

Ціни на бензин 26 травня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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