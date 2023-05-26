Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Незначительная корректировка цен: сколько стоит бензин и дизель на АЗС 26 мая

26 мая 2023, 09:28
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин, дизель, автогаз, АЗС
Источник: Pixabay

Средние цены на АЗС в пятницу, 25 мая, несколько изменились.

Литр премиального А-95+ прибавил 1 копейку к вчерашней стоимости и стоит в среднем 47,59 грн.

Популярный А-95 наоборот — сбросил 1 копейку (45 грн/л).

На 2 копейки подешевел бензин марки А-92 — до 43,42 грн/л.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 1 копейку, сегодня его реализуют на автозаправках в среднем по 43,54 грн/л.

Цена на автогаз закрепилась на уровне 21,78 грн/л и не менялась в течение последней недели.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 26 травня

Ціни на бензин 26 травня

Фото: AutoRia

Читайте также:
АвтоВ Украине обновили участки дорог для измерения скорости авто: где ждать TruCAM

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь