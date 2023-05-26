Средние цены на АЗС в пятницу, 25 мая, несколько изменились.

Литр премиального А-95+ прибавил 1 копейку к вчерашней стоимости и стоит в среднем 47,59 грн.

Популярный А-95 наоборот — сбросил 1 копейку (45 грн/л).

На 2 копейки подешевел бензин марки А-92 — до 43,42 грн/л.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 1 копейку, сегодня его реализуют на автозаправках в среднем по 43,54 грн/л.

Цена на автогаз закрепилась на уровне 21,78 грн/л и не менялась в течение последней недели.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Источник: AutoRia