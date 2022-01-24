25 января на украинских дорогах появятся патрульные автомобили фантом — они будут следить за правопорядком. С их помощью полиция будет незаметно фиксировать нарушения ПДД на наших дорогах.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, сейчас будут патрулировать автомобили Skoda Kodiaq. Распознать их на улице очень сложно — они без опознавательных знаков.

— Спецавтомобиль сертифицирован по модулям “В” и “F” и нормирован со всеми требованиями ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД, — подчеркнул законность фантонов Белошицкий.

Алексей добавил, что в дальнейшем марки и модели авто не будут разглашаться — это необходимо для скрытности на дороге.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции также озвучил принцип работы таких патрульных авто.

Так, авто оснащены системами контроля движения транспортных средств. Замерять скорость можно как на ходу фантома, так и стоя на одном месте.

Система считывает номера правонарушителей и проверяет транспорт в базе данных. После этого уже проверенные данные отправляются автоматической системе фиксации для оформления постановления о правонарушении. Так, штраф придет владельцу или водителю авто.

Белошицкий отметил весь процесс фиксации и создания постановления происходит в автоматическом режиме.

Весь процесс фиксации нарушения может происходить и в ручном режиме — для этого Skoda Kodiaq оснастили двумя камерами. Они будут снимать все, что происходит спереди и сзади служебного авто. Алексей отметил, что такой способ будет использоваться крайне редко — к примеру, если нарушитель проедет на красный или пересечет двойную сплошную. В таком случае автомобиль нарушителя ПДД будут останавливать и штрафовать.

Сейчас таких авто у полиции 4, но до конца года автопарк хотят увеличить до 30 единиц транспорта.