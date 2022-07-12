Вартість пального на українських АЗС 12 липня не змінилася і залишається стабільною вже другий день поспіль. Так, бензин категорії А-95 в середньому можна придбати за 50,61 грн/л.
Вартість бензину категорії А-92 на українських АЗС коливається в межах 49,50 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 56,40 грн/л.
Автогаз на українських АЗС в середньому можна придбати за 36,91 грн.
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Де пальне найдешевше
Ціни на бензин категорії А-95 на АЗС:
- UPG (48,90 грн/л);
- Укрнафта та Авіас (50 грн/л);
- Укр-Петроль (50,50 грн/л);
- Shell (50,99 грн/л);
- OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).
Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал, UPG, Укр-Петроль, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).
Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG, Олас, Рур груп(36,50 грн/л), а також Автотранс (36,47 грн/л) і Shell (36,77 грн/л).
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