Вартість пального на українських АЗС 12 липня не змінилася і залишається стабільною вже другий день поспіль. Так, бензин категорії А-95 в середньому можна придбати за 50,61 грн/л.

Вартість бензину категорії А-92 на українських АЗС коливається в межах 49,50 грн/л. Середня ціна дизельного пального становить 56,40 грн/л.

Автогаз на українських АЗС в середньому можна придбати за 36,91 грн.

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Де пальне найдешевше

Ціни на бензин категорії А-95 на АЗС:

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта та Авіас (50 грн/л);

Укр-Петроль (50,50 грн/л);

Shell (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал, UPG, Укр-Петроль, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG, Олас, Рур груп(36,50 грн/л), а також Автотранс (36,47 грн/л) і Shell (36,77 грн/л).