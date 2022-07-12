Стоимость топлива на украинских АЗС 12 июля не изменилась и остается стабильной уже второй день подряд. Так, бензин категории А-95 в среднем можно купить за 50,61 грн/л.
Стоимость бензина категории А-92 на украинских АЗС колеблется в пределах 49,50 грн/л. Средняя цена дизельного топлива составляет 56,40 грн/л.
Автогаз на украинских АЗС в среднем можно купить за 36,91 грн.
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Цены на бензин категории А-95 на АЗС:
- UPG (48,90 грн/л);
- Укрнафта и Авиас (50 грн/л);
- Укр-Петроль (50,50 грн/л);
- Shell (50,99 грн/л);
- OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).
Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, Катрал, UPG, Укр-Петроль, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс).
Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС UPG, Олас, РУР групп (36,50 грн/л), а также Автотранс (36,47 грн/л) и Shell (36,77 грн/л).