Стоимость топлива на украинских АЗС 12 июля не изменилась и остается стабильной уже второй день подряд. Так, бензин категории А-95 в среднем можно купить за 50,61 грн/л.

Стоимость бензина категории А-92 на украинских АЗС колеблется в пределах 49,50 грн/л. Средняя цена дизельного топлива составляет 56,40 грн/л.

Автогаз на украинских АЗС в среднем можно купить за 36,91 грн.

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Цены на бензин категории А-95 на АЗС:

UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта и Авиас (50 грн/л);

Укр-Петроль (50,50 грн/л);

Shell (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, Катрал, UPG, Укр-Петроль, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС UPG, Олас, РУР групп (36,50 грн/л), а также Автотранс (36,47 грн/л) и Shell (36,77 грн/л).