В сети воры наживаются на дефиците топлива, обманывая украинских водителей. Злоумышленники создали сайт, через который якобы продают талоны и топливные карточки.

Об этом сообщается на сайте сети АЗС ОККО.

С помощью сайта водителям предлагают электронные и бумажные талоны для заправки, а также топливные карточки от различных сетей АЗС. Мошенники уверяют, что приобретенные купоны будут отображаться в официальном приложении заправок, которые работают в Украине.

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Чтобы не вызвать подозрения у покупателя, аферисты предлагают заключить договор с юридическим лицом.

— Обращаем внимание, что такой документ не имеет юридической силы, а упомянутое юридическое лицо не сотрудничает с компанией ОККО. Компания предостерегает своих клиентов от сотрудничества с жуликами, чтобы не потерять свои средства, — заявили в ОККО.

В АЗС также заявили, что не стоит переводить деньги на счета непроверенных юридических лиц.

На фоне дефицита топлива в Украине цены на бензин и дизель резко возросли. Так, по состоянию на 20 июня, за 1 литр А-95 придется заплатить 50,76 грн, за А-92 — 51,50 грн, а за дизель — 56,58 грн/л. И хотя поставки горючего постепенно налаживаются, на заправках все еще наблюдаются длинные очереди.