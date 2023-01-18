General Motors представили найшвидший серійний Chevrolet Corvette. Модель E-Ray 2024 є гібридом із силовою установкою потужності 655 к. с. та повним приводом.

E-Ray оснащений двигуном GM LT2 V8 об’ємом 6,2 літра, який забезпечує заднім колесам потужність 495 кінських сил і 470 Нм крутильного моменту. Він доповнений акумулятором на 1,9 кВтг між сидіннями та приводним двигуном із постійними магнітами потужністю 120 кВт на передній осі. Розповіли на сайті CarBuzz.

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Суперкар розганяється до 100 км/год приблизно за 2,5 секунди. Чверть милі заряджений гібрид проїжджає за 10,5 секунди. Це найшвидший серійний Corvette за 70-річну історію марки.

Chevrolet Corvette E-Ray важить 1711 кг, тоді як його старший брат Z06 – 1557 кг. Зовні він відрізняється новим кузовним обвісом і став помітно ширшим.

До стандартної комплектації входять карбоново-керамічна гальмівна система Brembo. Клієнти можуть замовити суперкар у 14 кольорах.

E-Ray надійде в продаж у США наприкінці 2023 року. Ціни починаються з $104 295 за купе 1LZ і $111 295 за кабріолет 1LZ.