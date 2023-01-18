General Motors представили самый быстрый серийный Chevrolet Corvette. Модель E-Ray 2024 является гибридом с силовой установкой мощности 655 л. с. и полным приводом.

E-Ray оснащен двигателем GM LT2 V8 объемом 6,2 литра, который обеспечивает задним колесам мощность 495 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Он дополнен аккумулятором на 1,9 кВтч между сиденьями и приводным двигателем с постоянными магнитами мощностью 120 кВт на передней оси. Рассказали на сайте CarBuzz.

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Суперкар разгоняется до 100 км/ч примерно за 2,5 секунды. Четверть мили заряженный гибрид проезжает за 10,5 секунды. Это самый быстрый серийный Corvette за всю 70-летнюю историю марки.

Chevrolet Corvette E-Ray весит 1711 кг, в то время как его старший брат Z06 — 1557 кг. Внешне он отличается новым кузовным обвесом и стал заметно шире.

В стандартную комплектацию входят карбоново-керамическая тормозная система Brembo. Клиенты могут заказать суперкар в 14 цветах

E-Ray поступит в продажу в США в конце 2023 года. Цены начинаются с $104 295 за купе 1LZ и $111 295 за кабриолет 1LZ.