На ранок 9 серпня в Україні продовжує дорожчати пальне.

Так, середні ціни на бензин А-95+ зросли на 22 коп. – до 52,60 грн/л.

Популярний бензин А-95 у середньому здорожчав на 28 коп. – до 50,61 грн/л.

Бензин А-92 – у середньому реалізують по 48,19 грн/л, а дизель по 49,86 грн/л.

Автогаз на АЗС продають по 23,54 грн/л.

Нагадаємо, експерт із ринку нафтопродуктів, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону Єдині новини заявив, що у серпні паливо може значно здорожчати, зокрема бензин буде коштувати близько 55 грн за літр.