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Найбільше здорожчав А-92. Які ціни на пальне в Україні 9 серпня

9 Серпня 2023, 10:30
Анастасія Кожушко редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

На ранок 9 серпня в Україні продовжує дорожчати пальне.

Так, середні ціни на бензин А-95+ зросли на 22 коп. – до 52,60 грн/л.

Популярний бензин А-95 у середньому здорожчав на 28 коп. – до 50,61 грн/л. 

Бензин А-92 – у середньому реалізують по 48,19 грн/л, а дизель по 49,86 грн/л.

Автогаз на АЗС продають по 23,54 грн/л.

Нагадаємо, експерт із ринку нафтопродуктів, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в ефірі телемарафону Єдині новини заявив, що у серпні паливо може значно здорожчати, зокрема бензин буде коштувати близько 55 грн за літр.

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Джерело
AUTO.RIA
Теги
Автогаз Бензин дизель Ціни на бензин
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