На утро 9 августа в Украине продолжает дорожать топливо.

Так, средние цены на бензин А-95+ выросли на 22 коп. — до 52,60 грн/л.

Популярный бензин А-95 в среднем подорожал на 28 коп. — до 50,61 грн/л.

Бензин А-92 — в среднем реализуют по 48,19 грн/л, а дизель по 49,86 грн/л.

Автогаз на АЗС продают по 23,54 грн/л.



Напомним, эксперт по рынку нефтепродуктов, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире телемарафона Единые новости заявил, что в августе топливо может значительно подорожать, в частности бензин будет стоить около 55 грн за литр.