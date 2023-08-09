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Больше всего подорожал А-92. Какие цены на топливо в Украине 9 августа

9 августа 2023, 10:30
Анастасия Кожушко редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

На утро 9 августа в Украине продолжает дорожать топливо.

Так, средние цены на бензин А-95+ выросли на 22 коп. — до 52,60 грн/л.

Популярный бензин А-95 в среднем подорожал на 28 коп. — до 50,61 грн/л.

Бензин А-92 — в среднем реализуют по 48,19 грн/л, а дизель по 49,86 грн/л.

Автогаз на АЗС продают по 23,54 грн/л.

Напомним, эксперт по рынку нефтепродуктов, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в эфире телемарафона Единые новости заявил, что в августе топливо может значительно подорожать, в частности бензин будет стоить около 55 грн за литр.

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Источник
AUTO.RIA
Теги
Автогаз Бензин дизель Цены на бензин
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