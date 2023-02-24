Середні ціни на пальне в Україні станом на ранок п’ятниці, 24 лютого, знову дещо знизилися.

Найбільше – на дизельне пальне. Сьогодні його реалізують на АЗС в середньому по 50,37 грн за літр (мінус 37 копійок).

Преміальний бензин марки A-95+ скинув за день іще 5 копійок (49,23 грн/л).

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Вартість А-95 знизилася на 4 копійки – до 47,65 грн/л, А-92 – на 3 копійки (46,54 грн/л).

Автогаз подешевшав за день у середньому на 13 копійок – до 24,1 грн/л.

У мережах АЗС ціни на пальне відрізняються.

Скільки коштує пальне в Україні?

Популярний А-95 на автозаправках пропонують щонайменше по 44,5 грн за літр, максимум – по 50,65 грн/л.

Ціни на дизельне пальне варіюють у діапазоні від 47,5 до 53,74 грн за літр.

Джерело: AutoRia