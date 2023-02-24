Средние цены на топливо в Украине по состоянию на утро пятницы, 24 февраля, снова несколько снизились.

Больше всего – на дизельное топливо. Сегодня его реализуют на АЗС в среднем по 50,37 грн за литр (минус 37 копеек).

Премиальный бензин марки A-95+ сбросил за день еще 5 копеек (49,23 грн/л).

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Стоимость А-95 снизилась на 4 копейки – до 47,65 грн/л, А-92 – на 3 копейки (46,54 грн/л).

Автогаз подешевел за день в среднем на 13 копеек – до 24,1 грн/л.

В сетях АЗС цены на топливо отличаются.

Сколько стоит топливо в Украине?

Популярный А-95 на автозаправках предлагают минимум по 44,5 грн за литр, максимум – по 50,65 грн/л.

Цены на дизельное топливо варьируют в диапазоне от 47,5 до 53,74 грн за литр.

Источник: AutoRia