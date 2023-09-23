Станом на суботу, 23 вересня, в Україні знову зросла вартість пального. Здорожчали всі види – бензин, дизель та автогаз.

Преміальний бензин А-95+ у середньому коштує 57,47 грн за літр. Це на п’ять копійок більше, ніж минулої доби.

На сім копійок здорожчав бензин марки А-95 – до 54,65 грн/л.

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За літр бензину А-92 потрібно в середньому заплатити 52,67 грн (вартість зросла на 10 копійок).

Найбільше здорожчало дизельне пальне – на 13 копійок, до 54,53 грн/л.

Середня вартість автогазу підвищилася на сім копійок – до 25,48 грн/л.

Ціни в мережах АЗС по Україні:

Ціни на пальне по Україні відрізняються, залежно від мережі АЗС. Вартість бензину А-95 коливається від 50 до 57,99 грн/л, а бензину А-92 – від 50,09 до 56,49 грн/л.

Дизельне пальне продають за ціною від 50,09 до 58,49 грн/л, автогаз – від 23 до 27,48 грн/л.

Джерело: AutoRia