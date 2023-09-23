По состоянию на субботу, 23 сентября, в Украине снова выросла стоимость горючего. Подорожали все виды – бензин, дизель и автогаз.

Премиальный бензин А-95+ в среднем стоит 57,47 грн залитр. Это на пять копеек больше, чем в прошедшие сутки.

На семь копеек подорожал бензин марки А-95 – до 54,65 грн/л.

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За литр бензина А-92 нужно в среднем заплатить 52,67 грн (стоимость выросла на 10 копеек).

Больше всего подорожало дизельное топливо – на 13 копеек, до 54,53 грн/л.

Средняя стоимость автогаза повысилась на семь копеек – до 25,48 грн/л.

Цены в сетях АЗС по Украине:

Цены на горючее по Украине отличаются в зависимости от сети АЗС. Стоимость бензина А-95 колеблется от 50 до 57,99 грн/л, а бензина А-92 – от 50,09 до 56,49 грн/л.

Дизельное топливо продается по цене от 50,09 до 58,49 грн/л, автогаз – от 23 до 27,48 грн/л.

Источник: AutoRia