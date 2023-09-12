Станом на вівторок, 12 вересня, в Україні здорожчали всі види пального – бензин, дизель та автогаз.

Середня вартість преміального бензину А-95+ підвищилася на 15 копійок – до 55,15 грн за літр.

Бензин марки А-95 сьогодні продають за середньою ціною 53,20 грн/л. За добу цей вид пального також здорожчав на 15 копійок.

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Найбільше підвищилася вартість бензину марки А-92 – на 32 копійки, до 51,09 грн/л.

Дизельне пальне в середньому можна придбати за ціною 52,76 грн/л (здорожчання на 16 копійок).

Вартість автогазу зросла на 23 копійки – до 24,50 грн/л.

Ціни на пальне в мережах АЗС по Україні:

У мережах АЗС вартість бензину А-95 коливається від 49,29 до 56,99 грн/л, а бензину А-92 – від 47,97 до 54,99 грн/л.

Дизельне пальне коштує від 48,28 до 56,99 грн за літр, автогаз – від 23 до 26,48 грн/л.

Протягом вересня, за прогнозами експертів, пальне в Україні може здорожчати на 1-2 грн за літр.

Джерело: AutoRia