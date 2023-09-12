По состоянию на вторник, 12 сентября, в Украине подорожали все виды горючего – бензин, дизель и автогаз.

Средняя стоимость премиального бензина А-95+ повысилась на 15 копеек – до 55,15 грн за литр.

Бензин марки А-95 сегодня продается по средней цене 53,20 грн/л. За сутки этот вид горючего также подорожал на 15 копеек.

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Больше всего повысилась стоимость бензина марки А-92 – на 32 копейки, до 51,09 грн/л.

Дизельное горючее в среднем можно приобрести по цене 52,76 грн/л (подорожание на 16 копеек).

Стоимость автогаза выросла на 23 копейки – до 24,50 грн/л.

Цены на топливо в сетях АЗС по Украине:

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 колеблется от 49,29 до 56,99 грн/л, а бензина А-92 – от 47,97 до 54,99 грн/л.

Дизельное горючее стоит от 48,28 до 56,99 грн за литр, автогаз – от 23 до 26,48 грн/л.

В течение сентября, по прогнозам экспертов, горючее в Украине может подорожать на 1-2 грн за литр.

Источник: AutoRia