На Львівщині Служба безпеки України викрила зловмисників, які заробляли мільйони на пільговому розмитненні імпортних автомобілів.

До складу угруповання входили чиновники Львівської митниці, три брокери та громадянин однієї з країн ЄС. Через злочинну схему на територію України в’їхало понад 40 тис. транспортних засобів із іноземною реєстрацією.

За хабарі вони гарантували створення зеленого коридору на переміщення авто з-за кордону та підробляли документи для їхньої постановки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.

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Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності та кошти – 1,2 млн грн.

Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за: