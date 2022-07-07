На Львівщині Служба безпеки України викрила зловмисників, які заробляли мільйони на пільговому розмитненні імпортних автомобілів.
До складу угруповання входили чиновники Львівської митниці, три брокери та громадянин однієї з країн ЄС. Через злочинну схему на територію України в’їхало понад 40 тис. транспортних засобів із іноземною реєстрацією.
За хабарі вони гарантували створення зеленого коридору на переміщення авто з-за кордону та підробляли документи для їхньої постановки на облік без попереднього зняття з іноземної реєстрації.
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Під час обшуків правоохоронці виявили чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності та кошти – 1,2 млн грн.
Наразі п’ятьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за:
- ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем);
- ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України;
- ч. 3 ст.369-2 (зловживання впливом).